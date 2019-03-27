Волгоградский облсуд продлил арест экс-следователю СУ СКР

СЕГОДНЯ 20:24 2019-03-27T20:24:19+03:00

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Экс-следователь по особо важным делам СУ СКР по Волгоградской области Сергей Аракелян останется под стражей. Общий срок его ареста во время расследования и судов составляет 4 месяца 24 дня. Так решил Волгоградский облсуд сегодня, 27 марта.

Напомним, громкий коррупционный скандал в следственном комитете начался в ноябре 2018 года. Тогда отстранили от должности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Анатолия Киричкова и старшего следователя этого отдела Сергея Аракеляна.

- Он обвиняется в изготовлении подложных постановлений о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей пятерых обвиняемых по уголовному делу. Также ему предъявлено обвинение в том, что он ввёл в заблуждение подозреваемого по уголовному делу по факту фиктивного ДТП, и под предлогом переквалификации его действий и последующего прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, получил от последнего 175 000 рублей, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU