2019-03-27T20:09:25+03:00
Происшествия

Астраханец жестоко убил друга и выбросил тело в канаву

За день до этого он едва не задушил сожительницу
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статьям «убийство и угроза убийством» возбудили в отношении 39-летнего астраханца. Преступления мужчина совершил в июле 2018 года. Совсем скоро обвиняемый предстанет перед судом и ответит за свои чудовищные действия.

19 июля жертвой тирана стала его сожительница. Астраханец выпил и стал избивать женщину, а затем едва не задушил металлической проволокой. Но та умоляла остановиться и лишь это спасло ей жизнь. Следующим стал знакомый.

- Уже на следующий день обвиняемый, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своим знакомым начал наносить ему беспорядочные удары ногами в область головы, от которых последний скончался на месте. Желая скрыть следы преступления, мужчина сбросил тело потерпевшего в водоотводную канаву и забросал его различным мусором, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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