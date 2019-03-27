2019-03-27T19:48:59+03:00
Общество

Одна волгоградская семья тратит на услуги самозанятых полторы тысячи рублей в месяц

При этом услуги парикмахеров востребован больше, чем строители
Юлия Данильченко
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Самая востребованная услуга - парикмахерскиеСамая востребованная услуга - парикмахерскиеФото: Анастасия Осипова
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По статистике одна волгоградская семья пользуется услугами двух самозанятых примерно два раза в квартал. И это неудивительно, ведь многие востребованные услуги оказывают как раз люди, которые работают сами на себя. И делают это по приемлемым ценам. Волгоградстат провел исследование за последние три месяца 2018 года и пришел к выводу:

- В Волгоградской области в среднем на 100 домохозяйств, привлекавших самостоятельно занятых лиц для удовлетворения личных нужд, было нанято на работу 185 человек, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

За три месяца каждая семья платит 4360 рублей. В основном волгоградцы обращаются к парикмахерам – 45 семейств из исследуемых ста. Для репетиторства меньше – горожане привлекли 31 специалиста в этой области. Еще 12 семей наняли ремонтников, 8 рабочих в сфере пошива одежды и обуви, всего 6 самозанятых в области перевозок, 2 строителя и 2 сиделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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