2019-03-27T18:47:52+03:00
Политика

Летчики из Волгограда улетели в Ашулук на конференцию ВКС

Всего в воздушно-огневой конференции примут участие 300 военных из ЮВО
Юлия Данильченко
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Фото пресс-служба ЮВО.Фото пресс-служба ЮВО.
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Истребители, штурмовики, бомбардировщики, а также вертолеты армейской авиации совершили перелет из аэропортов Южного военного округа на полигон Ашулук в Астраханской области для участия в воздушно-огневой конференции Воздушно-космических сил. В ней примут участие 300 военнослужащих.

Тысячу километров до оперативных аэродромов преодолели летчики Волгоградской области, а также Ростовской, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма. Это в общей сложности 30 самолетов и вертолетов авиации.

- В ходе воздушно-огневой конференции экипажи отработают вопросы, связанные с преодолением системы противовоздушной обороны условного противника, завоеванием господства в воздухе, уничтожением наземных и воздушных целей ночью и днем, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО. - В ходе розыгрышей практических эпизодов будут совершены пуски ракет класса «воздух-воздух», отработаны бомбометание и стрельба из авиационных пушек по наземным целям и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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