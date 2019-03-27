Пропавшие волгоградки 13 и 14 лет вернулись домой после того, как прочитали о себе в новостях

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-27T17:46:55+03:00

Подружки ушли из дома погулять и ночевали у друзей

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После того, как ряд волгоградских СМИ сообщили об исчезновении двух школьниц из Жилгородка, девочки вернулись домой. Живые и здоровые. Подружки увидели свои фотографии в новостях и социальных сетях и, испугавшись, поспешили к родителям.

Напомним, тринадцатилетняя Настя ушла из дома 14 марта, а четырнадцатилетняя Наташа на три дня позже. Обе девочки жили в Жилгородке в Дзержинском районе Волгограда. И обе пропали внезапно. К поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры-поисковики. Такое бывает нечасто, но подростки нашлись довольно быстро.

- Живы и здоровы, спасибо большое за внимание СМИ, - отблагодарила Лариса Селянинова, волонтер волгоградской региональной общественной организации «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей».

Сейчас с девочками работают сотрудники ПДН, им предстоит выяснить причины ухода школьниц из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU