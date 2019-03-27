Пропавшие волгоградки 13 и 14 лет вернулись домой после того, как прочитали о себе в новостях
После того, как ряд волгоградских СМИ сообщили об исчезновении двух школьниц из Жилгородка, девочки вернулись домой. Живые и здоровые. Подружки увидели свои фотографии в новостях и социальных сетях и, испугавшись, поспешили к родителям.
Напомним, тринадцатилетняя Настя ушла из дома 14 марта, а четырнадцатилетняя Наташа на три дня позже. Обе девочки жили в Жилгородке в Дзержинском районе Волгограда. И обе пропали внезапно. К поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры-поисковики. Такое бывает нечасто, но подростки нашлись довольно быстро.
- Живы и здоровы, спасибо большое за внимание СМИ, - отблагодарила Лариса Селянинова, волонтер волгоградской региональной общественной организации «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей».
Сейчас с девочками работают сотрудники ПДН, им предстоит выяснить причины ухода школьниц из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU