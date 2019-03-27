2019-03-27T17:37:27+03:00
Общество

О волгоградских деревьях будут заботиться по-новому

В городской Думе скорректировали Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений
Светлана КИРИЛЛОВА
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Волгоградцы переживают, что скоро деревья останутся лишь на старых рисунках и фото.Волгоградцы переживают, что скоро деревья останутся лишь на старых рисунках и фото.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Судьбу зеленых насаждений в городе-герое без преувеличения можно называть в списке самых больных вопросов, волнующих волгоградцев от мала до велика. «Поставщиков кислорода» в Волгограде то массово вырубают, то старательно пересаживают, и далеко не всем горожанам это нравится. Однако сегодня депутаты повернули актуальную тему в положительное русло: в волгоградской городской Думе внесли изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений.

Добавленные в текст документа поправки расширили перечень работ, на которые может быть потрачена так называемая компенсационная стоимость растений. Народные избранники отметили, что поправки учитывают климатические особенности нашего региона. Растениям надо как-то переживать засуху, поэтому теперь денежные средства можно будет направлять в том числе на создание поливочных систем.

В целом законотворцы провели большую работу и постарались учесть все этапы «жизненного пути» городских растений: текст документа содержит разрешения на такие действия, как, например, приобретение и доставка посадочного материала, замена грунта, посадка деревьев и кустарников, уход за зелеными насаждениями в течение года и ряд других. Как сообщили «КП-Волгоград» в городской Думе, при необходимости в действующие Правила будут вноситься и другие изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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