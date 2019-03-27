2019-03-27T17:16:27+03:00
Общество

Больше тысячи выпускников ВолГАУ готовы работать на волгоградских аграриев в селах

Будущие специалисты встретились с работодателями на ярмарке вакансий
Юлия Данильченко
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Сегодня, 27 марта, состоялась ежегодная ярмарка вакансий: выпускники Волгоградского государственного аграрного университета познакомились с сотней потенциальных работодателей. Кадровый вопрос очень актуален, но по статистике в Волгоградской области хорошие показатели. Из 1800 молодых специалистов, которые получат дипломы в ближайшие месяцы, более 70% готовы уехать в села и трудоустроиться. А 12 студентам удалось сделать это раньше срока: им уже вручили направления на работу.

- Волгоградская область входит в десятку крупнейших сельхозпроизводителей страны. Подготовку квалифицированных кадров обеспечивает аграрный университет, а созданию условий для начала трудовой деятельности и закрепления молодых специалистов на селе способствует господдержка, - подчеркнул председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Кстати, такие специалисты получают помощь в приобретении жилья. Только в 2019 году на улучшение жилищных условий в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», выделено почти 130 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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