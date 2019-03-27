Итоги конкурса на маршрут №138Т аннулируют из-за долгов перевозчика

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-27T17:14:58+03:00

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Волгоградские антимонопольщики выдали предписание аннулировать торги по отбору перевозчика на маршрут №138Т, который соединяет Краснослободск и Городище. Причиной стали долги одного маршрутчиков. Тогда как по условиям конкурсной документации задолженности по обязательным платежам в бюджет у участников конкурса быть не должно.

- Единственный допущенный участник - простое товарищество перевозчиков «Товарищество 138Т» представил в заявке недостоверные сведения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в Волгоградском УФАС России.

Облкомдортранс итоги конкурса на перевозки по маршруту №138Т «р.п. Городище (ОМОН) - п. Вторая Пятилетка» теперь должен аннулировать.

- Ничто не мешает комитету снова провести конкурс и выбрать лучшего перевозчика, проверив отсутствие задолженности у всех претендентов, - отметила замруководителя ведомства Ольга Ячменева.

ИСТОЧНИК KP.RU