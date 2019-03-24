Волгоградцев учили беречь воду с помощью квестов

24 Март 11:06 2019-03-27T17:12:18+03:00

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В честь Дня воды, который 22 марта отмечали во всем мире, в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад» устроили познавательный праздник «Живая вода». Организаторы решили напомнить волгоградцам, что без бережного отношения к водным ресурсам нашей планеты недалеко до экологической катастрофы.

Участники развернувшись в холле торгового центра аква-лабораторий, таких как «Экология», арт-лаборатория «Эбру», «Сёрфинг – лови волну!» и других, напомнили волгоградцам о том, что вода - важнейшая составляющая всего живого. Любители игр-бродилок смогли пройти «аква-квест», в конце которого каждого ждали подарки. Задания в квесте были веселыми и познавательными: сразиться в интеллектуальном дартсе, пройти викторину о Волге, сфотографироваться с капитаном дальнего плаванья, сделать рисунок на воде по уникальной технике Эбру и многое другое.

Фото: Татьяна КУРДЕЕВА, Валерия КУТИНА.

- Знаете, боялись, что потратим время впустую на этом мероприятии, но получилось все очень атмосферно . Нам понравилась шоу-программа, "аква-квест" очень интересный, - поделилась с «КП-Волгоград» участница акции Надежда, которая посетила ТРК "Мармелад" со своими подругами.

- Да, все было круто! Кстати, это наши доски для серфинга, и мы их сами разукрасили! – показывает Екатерина.

А украсили мероприятие живая музыка и выступления молодежных танцевальных групп нашего города-героя «JAM STUDIO PRO» и «На облаке».

ИСТОЧНИК KP.RU