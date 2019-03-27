2019-03-27T16:51:22+03:00
Общество

Свалку у моста через Волгу разгребает ломовоз

В Волгограде коммунальщики убирают строительный мусор коммерсантов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В городе немало таких неприглядных мест.В городе немало таких неприглядных мест.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде досрочно стартовал месячник по благоустройству. Он должен был начаться 1 апреля, но город не ждет. Слишком уж неприятная картина открылась взглядам, когда растаял снег, обнажив массу проблемных точек. Одна из них находится в Центральном районе города у моста через Волгу на Второй продольной. Свалку обнаружили во время рейда. Какие-то коммерсанты решили сэкономить и сбрасывали здесь строительный мусор. Теперь разгребать завалы приходится с помощью тяжелой техники - ломовоза и мультилифта.

- Уже сегодня бригады планируют вывезти основной объем мусора. Завтра к уборке подключатся фронтальные погрузчики, а после участок ждет рекультивация, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Эта свалка в городе далеко не единственная. Зачистка ждет все районы города. В апреле власти обещают привести Волгоград в порядок и навести чистоту. Делают уборку как силами городских коммунальных предприятий, так и с привлечением лицензированных организаций в рамках муниципальных контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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