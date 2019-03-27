Немного магии искусства: волгоградцы увидят «Ожившие полотна»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-27T15:39:42+03:00

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Мультимедийная художественная выставка «Ожившие полотна Волгограда» открылась в интерактивном музее «Россия - моя история». До 28 апреля 2019 года волгоградцы смогут познакомиться с работами своих земляков. Творчество местных художников погрузит зрителей в мир, где реальность смешивается с волшебством, такой знакомый город предстает с неизвестной раньше стороны, а маленькая деталь надолго приковывает к себе внимание.

Посетителям представят 24 картины.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Этот волшебный мир для горожан подготовили совместно исторический парк и детский технопарк «Кванториум». В экспозиции представлены работы самых разных стилей и направлений, что, по мнению организаторов, привлекает внимание к современному искусству и рассказывает о творческих возможностях региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699611" frameborder="0"></iframe> Мультимедийная выставка «Ожившие полотна Волгограда» в интерактивном музее «Россия - моя история».Геннадий БИСЕНОВ

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, всего горожане увидят 24 работы художников Василия Кондрючего, Анны Протопоповой, Ларисы Кривоносовой, Натальи Медведевой, Андрея Выстропова и скульптора Владимира Серякова. Оживают изображения под классическую музыку. «Свои» экспонаты найдут поклонники самых разных стилей: авторы представили работы в рамках символического неоромантизма, магического и фантазийного реализма, наивного искусства, монументализма.

Работает интерактивный музей «Россия - моя история» в пойме реки Царицы ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00 (вход до 17.15). Билеты: 150 рублей, детский - 50.

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ИСТОЧНИК KP.RU