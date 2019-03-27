В Волжском будут судить хирурга, по вине которого умер 70-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-27T15:51:43+03:00

Медик не сделал даже анализ крови пациенту, а просто оправил домой умирать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Два года понадобилось следователям Волжского, чтобы собрать все факты и улики, которые доказывают вину хирурга городской больницы в смерти пациента. Именно из-за его халатного отношения к работе скончался 70-летний мужчина.

Инцидент произошел 1 апреля 2017-го. В тот день на «скорой» в больницу поступил 70-летний волжанин. Сопровождала больного супруга. Мужчина корчился от боли, но внятно объяснить, где у него и что болит не мог, так как из-за ранее перенесенного инсульта у него были проблемы с речью. Супруга пояснила, что у мужа сильные боли в области живота.

Хирург внешне осмотрел пациента, и решил, что причин для госпитализации у него нет. При этом, как впоследствии доказали следователи, врач не сделал ни УЗИ брюшных органов, ни даже кровь на анализ. Он просто оправил пенсионеров обратно домой.

На следующий день пожилому волжанину стало хуже. Супруга вновь вызвала неотложку, которая привезла его уже сразу в реанимацию. Но, несмотря на все усилия медиков, мужчина умер.

- Как после установили эксперты, смерть наступила от разлитого перитонита, вызванного хронической язвой желудка, - уточняют в СУ СК по региону.

Да, хирург мог спасти пенсионера, если бы вовремя ему оказали медпомощь.

- Комиссионная судебно-медицинская экспертиза доказала, что между смертью мужчины и неквалифицированными действиями врача-хирурга имеется причинно-следственная связь. Хирурга обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщают «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU