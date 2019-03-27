В Астрахани поймали девушку, перевозившую в Москву 20 кило черной икры в чемодане

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-27T15:13:23+03:00

В чемодане насчитали 41 стеклянную банку и одну жестяную с икрой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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На трассе Тамбов - Волгоград – Астрахань сотрудники астраханской полиции остановили легковой автомобиль для проверки. За рулем был астраханец, в салоне –23-летняя жительница одной из северо-кавказских республик. Завидев пристальное внимание стражей порядка к его пассажирке, мужчина сразу пояснил, что знать ее не знает, мол, взял в попутчицы. Девушка же при виде полицейских явно занервничала. Потому ее попросили показать багаж.

Когда девушка открыла чемодан, оказалось, что он забит поллитровыми банками с черной икрой.

- В чемодане обнаружили 41 стеклянную и одну жестяную банку с чёрной икрой общей массой более 20 килограммов. На место тут же вызвали следственно-оперативную группву Отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области. Изъятое направили на ихтиологическое исследование, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699606" frameborder="0"></iframe> На трассе Волгоград-Астрахань задержали девушку, которая везла в Москву 20 кило черной икры.

Как рассказала полицейским девушка, икру эту она взяла у браконьеров. В Астрахани сняла квартиру, где закатала в банки этот деликатес и поехала в Москву. Там она планировала выручить за нее как минимум 1 миллион рублей на одном из столичных рынков.

- На девушку уже завели уголовное дело. Ее обязали явиться в отделение полиции по первому требованию, - уточняют в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU