2019-03-27T15:13:23+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали девушку, перевозившую в Москву 20 кило черной икры в чемодане

Задержали поставщицу на трассе Волгоград-Астрахань [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В чемодане насчитали 41 стеклянную банку и одну жестяную с икрой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.В чемодане насчитали 41 стеклянную банку и одну жестяную с икрой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

На трассе Тамбов - ВолгоградАстрахань сотрудники астраханской полиции остановили легковой автомобиль для проверки. За рулем был астраханец, в салоне –23-летняя жительница одной из северо-кавказских республик. Завидев пристальное внимание стражей порядка к его пассажирке, мужчина сразу пояснил, что знать ее не знает, мол, взял в попутчицы. Девушка же при виде полицейских явно занервничала. Потому ее попросили показать багаж.

Когда девушка открыла чемодан, оказалось, что он забит поллитровыми банками с черной икрой.

- В чемодане обнаружили 41 стеклянную и одну жестяную банку с чёрной икрой общей массой более 20 килограммов. На место тут же вызвали следственно-оперативную группву Отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области. Изъятое направили на ихтиологическое исследование, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На трассе Волгоград-Астрахань задержали девушку, которая везла в Москву 20 кило черной икры.

Как рассказала полицейским девушка, икру эту она взяла у браконьеров. В Астрахани сняла квартиру, где закатала в банки этот деликатес и поехала в Москву. Там она планировала выручить за нее как минимум 1 миллион рублей на одном из столичных рынков.

- На девушку уже завели уголовное дело. Ее обязали явиться в отделение полиции по первому требованию, - уточняют в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшие волгоградки 13 и 14 лет вернулись домой после того, как прочитали о себе в новостях
О волгоградских деревьях будут заботиться по-новому
Больше тысячи выпускников ВолГАУ готовы работать на волгоградских аграриев в селах
Итоги конкурса на маршрут №138Т аннулируют из-за долгов перевозчика
Свалку у моста через Волгу разгребает ломовоз
Немного магии искусства: волгоградцы увидят «Ожившие полотна»
В Волжском будут судить хирурга, по вине которого умер 70-летний мужчина
Мемориальную доску Отару Джангишерашвили открыли в Волгограде
С 1 апреля волгоградцам запретят жечь траву и жарить шашлыки на природе
Малолетки под Волгоградом изнасиловали и ограбили 60-летнюю старушку
Андрей Бочаров обсудил с Алексеем Кудриным вопросы поддержки детей-сирот
На ремонт ДК «Октябрь» в Волжском область выделила 70 миллионов рублей
В 2019-м на стадионе «Темп» построят новый спорткомплекс
После зимы чиновники Волгограда нашли недочеты на недавно отремонтированных дорогах
Гадалка из Волгограда по пути с кладбища украла в такси кошелек и драгоценности
Культурный минимум: молодежный театр пустил зрителей за кулисы
Волгоградец ограбил в Подмосковье офис микрозаймов