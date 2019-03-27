Мемориальную доску Отару Джангишерашвили открыли в Волгограде

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-27T14:39:17+03:00

Память худрука НЭТа увековечили в доме, где он жил почти тридцать лет [фото]

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Художественный руководитель и основатель Нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили ушел из жизни 6 марта 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронили его на Центральном кладбище Волгограда. Спустя год, 27 марта 2019, депутаты гордумы приняли решение увековечить память выдающегося земляка. А уже через несколько часов после официального одобрения на стене дома №37 на улице Чуйкова, где жил народный артист РФ и заслуженный деятель искусств, открыли мемориальную доску. На гранитной плите - портрет мастера и памятная надпись.

Открыли доску Виталий Лихачев и Владимир Бондаренко.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На церемонию открытия пришли глава Волгограда Виталий Лихачев, худрук Молодежного театра Владимир Бондаренко и, конечно, актеры НЭТа, друзья и почитатели таланта Отара Джангишерашвили. Звучало немало теплых слов и воспоминаний о Мастере, поэт Владимир Овчинцев читал стихи, а у стены алели цветы.

Заслуженный артист России Сергей Симушин много лет работал с Отаром Джангишерашвили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На церемонии присутствовали официальные лица, деятели культуры и простые волгоградцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Инициаторами сегодняшнего события стали друзья и коллеги Отара Джангишерашвили. Ходатайство в гордуму, чтобы уладить все формальности, направил Союз театральных деятелей России.

Поэт Владимир Овчинцев посвятил мастеру стихи.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы принесли цветы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU