С 1 апреля волгоградцам запретят жечь траву и жарить шашлыки на природе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-27T14:11:25+03:00

Жечь костры в лесу нельзя будет до осенних холодов.

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В этом году волгоградцам, видимо, шашлыки на «майские» придется отменить. В Волгоградской области уже с 1 апреля 2019-го начинает действовать пожароопасный сезон. И продлится он вплоть до 31 октября.

А это значит, что на территории региона запрещено будет разжигать костры на природе вне отведенных для этого специальных мест.

- Именно по халатности людей происходят 80% всех пожаров. Поэтому и ответственность за нарушение пожарной безопасности ужесточили, - говорят в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

И напоминают, что за соответствующие нарушения теперь штраф составляет: до 5 тысяч рублей с граждан, и до 50-ти тысяч рублей – с должностных лиц. Юридических лиц могу наказать и на 1 миллион рублей, и даже приостановить работу предприятия на 90 дней.

В этом году в КоАП РФ появилась еще одна статья: за нарушение сводного плана тушения лесных пожаров грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

ВАЖНО!

В пожароопасный период запрещено:

- выжигать сухую траву, пожнивные остатки (нижние части стеблей, опавшие листья) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разводить костры на полях;

-разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU