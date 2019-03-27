Малолетки под Волгоградом изнасиловали и ограбили 60-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-27T14:38:29+03:00

Двум несовершеннолетним дали по 4 года воспитательной колонии, двум старшим товарищам – по 8 лет «строгача»

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В колонию отправили четверых молодых парней из Серафимовичского района. Двое из них еще несовершеннолетние – одному 16, другому 17 лет. Третьему приятелю 19 лет, самому старшему - 23 года. Эти малолетние изверги изнасиловали и ограбили 60-летнюю пенсионерку.

Произошло это еще летом 2017-го. Вечером 15 августа, напившись, друзья стали искать приключения на свою голову. И знаете, что они придумали? Решили изнасиловать 60-летнюю знакомую. Чтобы женщина их не узнала, натянули на головы футболки, а один даже парик надел. Пенсионерка, несмотря на позднее время, открыла дверь знакомым молодым людям.

Буквально с порога, парни набросились на бедную женщину, и поочередно изнасиловали ее.

- Женщина кричала и звала на помощь. Чтобы оглушить ее, один из насильников сильно ударил ее по голове, а затем приставил к животу пенсионерки нож, и пригрозил зарезать, если она не замолчит. Удовлетворив свою похоть, парни решили забрать у пенсионерки еще и ценные вещи. Денег у нее не оказалось, поэтому парни забрали ее мобильный телефон, - рассказывают в СУ СК по Волгоградской области.

Суд был строг, их признали виновными по трем статьям. Несовершеннолетним дали по 4 года воспитательной колонии, старшим «товарищам» - по 8,1 году «строгача».

ИСТОЧНИК KP.RU