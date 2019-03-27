2019-03-27T14:52:48+03:00
Общество

Андрей Бочаров обсудил с Алексеем Кудриным вопросы поддержки детей-сирот

Волгоградский губернатор поговорил с главой Счетной палаты по видеосвязи
Светлана КИРИЛЛОВА
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Волгоградский губернатор принял участие в видеосовещании с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Темой беседы стали меры поддержки детей-сирот. Глава области предложил разработать особую госпрограмму, объединяющую работу регионов и федерального центра для решения жилищной проблемы сирот.

Андрей Бочаров отметил, с того момента, как полномочия по этому вопросу передали на региональный уровень, оставшиеся без родителей дети получили 1241 квартиру. При этом Волгоград по словам чиновников даже перевыполняет план: в 2018 году вместо выдачи запланированных 174 квартир регион обеспечил жильем 395 человек.

Более того, в нашем регионе одном из немногих существует специальный маневренный фонд на более чем 600 комнат, чтобы временного размещать детей-сирот до момента получения ими квартиры, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

Андрей Бочаров отметил, что ежегодно только в Волгоградской области появляется 500 человек, ожидающих в очереди на квартиру. Для решения этого вопроса в 2019 году финансирование было увеличено в два раза — до 633 миллионов рублей. На эти деньги для ребят планируют приобрести 554 квартиры. Однако для обеспечения жильем всех детей-сирот региону нужно около шести миллиардов рублей. Губернатор предложил создать для решения этого вопроса специальную госпрограмму, которая бы четко описала финансовые обязательства со стороны правительства и регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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