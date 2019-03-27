2019-03-27T13:52:16+03:00
Общество

На ремонт ДК «Октябрь» в Волжском область выделила 70 миллионов рублей

Еще 70 миллионов дали на обновление парка «Волжский»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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К 65-летию Волжского пообещали в городе обновить сразу все – и дороги, и парки, и дворы… В общей сложности на обновление инфраструктуры города направят три миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В их числе 70 миллионов рублей из областного бюджета, которые пойдут на ремонт центра культуры и искусства «Октябрь».

За эти деньги в здании заменят все окна, инженерные коммуникации, сделают ремонт в фойе, зрительном и хореографическом залах, в гардеробе и туалетных комнатах, а также обновят коридоры и лестницы.

- В самом зале поставят новые удобные кресла для зрителей, модернизируют сценическое оборудование, смонтируют светодиодный экран, обновят оформление, - уточняют в администрации региона.

Еще 70 миллионов из областного бюджета выделят на обновление парка «Волжский».

- Здесь появятся беседки и перголы, дорожки с современным покрытием, смонтируют освещение и поливочный водопровод. Жителей и гостей города порадуют новые спортивные и детские площадки, парк украсят искусственный водоем и фонтан, - дополняют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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