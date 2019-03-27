В 2019-м на стадионе «Темп» построят новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-27T12:12:20+03:00

Здесь также появятся волейбольная и баскетбольная площадка, новые парковки и тротуары

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Стадион «Темп», расположенный в Красноармейском районе Волгограда, за последние годы сильно преобразился. За последние два года здесь появилось новое футбольное поле с искусственным газоном и новые трибуны. В этом году реконструкция продолжится.

- Здесь построят новый спорткомплекс площадью 1300 квадратных метров. В нем будет зал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и вспомогательные помещения. Рядом, помимо волейбольной и баскетбольной площадок, возведут полосу препятствий и обновят теннисный корт. По периметру поля сделают беговые дорожки. Кроме того, «Темп» будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Также в перечне работ – устройство систем видеонаблюдения, - уточняют в мэрии Волгограда.

Проект уже прошел госэкспертизу, так что работы начнутся в этом году.

Стадион «Темп» основан в 1957 году и за все годы ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас здесь работают бесплатные секции по футболу, боксу, тяжелой атлетики, а также шахматная секция, есть тренажерный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU