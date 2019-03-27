2019-03-27T11:06:35+03:00
Общество

После зимы чиновники Волгограда нашли недочеты на недавно отремонтированных дорогах

Подрядчики обещают исправить дефекты по гарантии уже в апреле
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Едва потеплело специалисты МУ «Комдорстрой» проверили, как пережили зиму улицы, которые были отремонтированы в последние годы. Проехались по 154-м улицам, где покрытие еще находится на гарантии. И заверяют, что практически все эти дороги находятся хорошем состоянии.

- Свыше 250 километров улично-дорожной сети Волгограда находятся в нормативном состоянии, а незначительные дефекты, которые отметила комиссия, подрядчики устраняют в ходе текущего обслуживания по гарантии, - уточняют в мэрии Волгограда.

«Незначительные дефекты», как их называют в чиновники, выявили только на восьми улицах (из тех, что были отремонтированы после 2015 года). В частности, небольшие выбоины обнаружили на улицах Дегтярева и Мещерякова в Тракторозаводском районе. Так же отметили и пять просевших в асфальте колодцев. Претензии к разрушенному покрытию вокруг люков есть и на улицах Ангарской, Краснополянской, 8-ой Воздушной Армии, Голубинской, Балонина и Коммунистической. Местами - «локальные повреждения».

В мэрии уверяют, что уже в апреле подрядчики, которые выполняли ремонт вышеперечисленных улиц, начнут устранять эти недочеты.

К дорогам на улицах 13-й Гвардейской, Кастерина и Дежнева у комиссии претензий не возникло. На улицах, которые обновили в Волгограде в 2016 и 2017 годах, нашли лишь единичные дефекты, опять же вокруг люков.

Напомним, в 2019-м году в Волгограде планируют капитально отремонтировать 39 участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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