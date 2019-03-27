2019-03-27T10:55:31+03:00
Происшествия

Гадалка из Волгограда по пути с кладбища украла в такси кошелек и драгоценности

Женщина совершила преступление сразу после проведенного ритуала на кладбище
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этой волгоградке 20 лет. Знаете, чем она занимается? Гаданием на картах. Но задержали ее в Астрахани не поэтому, а за то, что украла чужой кошелек.

В полицию обратился 30-летний молодой человек. Он рассказал, что возвращаясь вечером на такси домой, забыл в машине свое портмоне. А в нем были не только деньги, но еще и паспорт, водительское удостоверение, банковская карта в конверте с пин-кодом, обручальное кольцо с бриллиантом, серебряная цепочка с подвеской и старинная монета 1836 года. Водителя такси стражи порядка нашли довольно быстро, но кошелька пассажира у него не оказалось. Зато он вспомнил, что после «клиента-потеряшки» он подвозил ночью еще мужчину и двух женщин. Одна из пассажирок как раз и забрала портмоне, заявив таксисту, что только что его обронила.

Эту 20-летнюю волгоградку таксист забирал ночью с кладбища, где она проводила некие обряды.

- В ту же ночь волгоградка сняв с карты 10 тысяч рублей, выбросила портмоне с документами, старинной монетой и банковской картой в мусорный контейнер, а ювелирные украшения, которые ей очень понравились, оставила себе, - рассказывает следователь Дана Рсмуханова.

Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, на девушку завели уголовное дело. Сейчас его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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