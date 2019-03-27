Культурный минимум: молодежный театр пустил зрителей за кулисы

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-27T10:33:02+03:00

Ребятам показали, как что устроено в театре, и рассказали о театральном этикете. Фото: Арина КОРОТЧЕНКО.

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В России с 25 по 29 марта во всех регионах страны проходит II Всероссийская акция «Культурный минимум», приуроченная к Международному дню театра и во время которой все желающие имеют уникальную возможность бесплатно посетить спектакль, выставку или экскурсию.

Волгоградский молодёжный театр не остался в стороне и 26 марта устроил бесплатную экскурсию "Театр - глазами ребёнка". Кроме детей, занимающихся в театральных студиях, молодежку посетили и ребята центра социально-трудовой реабилитации "Тёплый дом".

Увлекательное путешествие для ребят началось с первого театрального фойе, где им рассказали не только о том, как устроен театр, но и обучили правилам театрального этикета. Также поведали о том, какие бывают афиши и как правильно их читать, чем обычные билеты на спектакль отличаются от электронных.

В фойе открыта небольшая выставка, где представлена частная коллекция клоунов. Тут также можно приобрести программки на спектакль, в которых помимо информации об актёрах и самом театральном действе, помещён словарик театральных терминов. Конечно, больше всего внимание привлекает стильный современный патефон, который задействован в спектакле "Мой век". Он проигрывает не только пластинки, в него также можно вставлять USB-флешку или CD-диск.

- В молодёжном театре я впервые, - говорит воспитанник "Тёплого дома" Максим Ясников. - Но я люблю театр, поэтому всё, о чём сегодня рассказывали, было очень интересно для меня. Экскурсия понравилась!

После ребята посмотрели спектакль "Сказка о потерянных правах". Учащиеся различных театральных школ Волгограда с горящими глазами наблюдали за происходящим, представляя, что однажды на сцене молодёжного театра громко объявят и их имена.

- Когда-то всё должно зарождаться, - обратился к юным зрителям художественный руководитель Молодёжного театра, заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко, - Однажды человек решает, что ему очень важно, например, посещать футбол, кто-то другой посчитает важным собирать значки, а кто-то решит для себя, что очень важно посещать театр и быть в курсе театральной жизни своего города. Это очень значимые моменты, которые, в итоге оказывают положительное влияние на жизнь человека, на его душу и его восприятие. Поэтому сегодня день особенный, и мы очень рады вас видеть, рады, что вы пришли в рамках этой благотворительной акции. "Сказка о потерянных правах" - это спектакль-урок, где соединилось театральное действо с размышлениями о том, что в жизни важно, нужно и какие у человека есть обязанности и права.

А после спектакля зрители общались и фотографировались с актерами.

После спектакля актёры остались для того, чтобы сделать фотографии со всеми желающими. Гостем мероприятия стали исполнительный директор волгоградского реготделения ассоциации юристов России Александра Стецык и адвокат, который по совместительству ещё и детский писатель-поэт Андрей Белоножкин. Он, кстати, сделал подарок театру: подарил книгу собственного авторства "Школьный дневник".

- Может быть, однажды по рассказам, которые здесь размещены, - говорит Андрей, - в волгоградском молодёжном театре будет поставлен ещё один... или несколько спектаклей!

ИСТОЧНИК KP.RU