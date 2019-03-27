2019-03-27T09:50:03+03:00
Происшествия

Волгоградец ограбил в Подмосковье офис микрозаймов

Бандиту грозит до 15 лет колонии [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Разбойное нападение на офис микрозаймов произошло в подмосковной Электростали. Мужчина в маске ворвался в помещение, расположенное на улице Победы. С порога он подбежал к сотруднице, и приставил к ней нож. Угрожая расправой, он потребовал выручку. Забрав 40 тысяч рублей, он по ходу прихватил еще ноутбук, который лежа на столе, и два мобильных телефона. И скрылся с похищенным.

Волгоградец ограбил офис микрозаймсов в подмосковной Электростали.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, первым делом они отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Приметы грабителя тут же разослали всем патрулям, и уже через полчаса стражи порядка обнаружили похожего под описание мужчину на одной из улиц города.

- При личном досмотре у правонарушителя нашли похищенный телефон, - уточняют в МВД РФ. – Задержанным оказался 33-летний житель Волгограда. Он уже был неоднократно судим.

На волгоградца уже завели уголовное дело по статье «Разбой». За грабеж ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Задержанного уже взяли под стражу, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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