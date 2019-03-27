В Волгограде мужчина забрал детей у бывшей жены и сбежал с ними в Дагестан

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-27T09:20:38+03:00

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Развод - ситуация всегда неприятная. Особенно, когда «предметом» спора становятся дети. Тогда начинаются долгие судебные разбирательства со взаимными обвинениями: «плохая мать», «плохой отец». Но не все соглашаются с решением Фемиды, тогда начинаются действовать радикально. К судебным приставам Волгоградской области обратилась волгоградка. Она рассказала, что ее бывший муж украл у нее детей. Суд определил, что девятилетний сын и одиннадцатилетняя дочь будут воспитываться с ней. Но муж – горячий кавказский мужчина, несмотря на официальное решение, просто забрал детей и увез их на свою родину в Дагестан. Женщина сама родом из тех мест, но не смогла вернуть мальчика и девочку обратно.

Волгоградские судебные приставы передали информацию в республику Дагестан. Оказалось, что отец вместе с детьми живет по прописке, о внуках заботились многочисленные родственники. Детей у мужчины забрали и вернули матери в Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU