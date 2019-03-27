2019-03-27T09:20:38+03:00
Общество

В Волгограде мужчина забрал детей у бывшей жены и сбежал с ними в Дагестан

Мальчика и девочку вернули матери
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Брата с сестрой вернули матери.Брата с сестрой вернули матери.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Развод - ситуация всегда неприятная. Особенно, когда «предметом» спора становятся дети. Тогда начинаются долгие судебные разбирательства со взаимными обвинениями: «плохая мать», «плохой отец». Но не все соглашаются с решением Фемиды, тогда начинаются действовать радикально. К судебным приставам Волгоградской области обратилась волгоградка. Она рассказала, что ее бывший муж украл у нее детей. Суд определил, что девятилетний сын и одиннадцатилетняя дочь будут воспитываться с ней. Но муж – горячий кавказский мужчина, несмотря на официальное решение, просто забрал детей и увез их на свою родину в Дагестан. Женщина сама родом из тех мест, но не смогла вернуть мальчика и девочку обратно.

Волгоградские судебные приставы передали информацию в республику Дагестан. Оказалось, что отец вместе с детьми живет по прописке, о внуках заботились многочисленные родственники. Детей у мужчины забрали и вернули матери в Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м на стадионе «Темп» построят новый спорткомплекс
После зимы чиновники Волгограда нашли недочеты на недавно отремонтированных дорогах
Гадалка из Волгограда по пути с кладбища украла в такси кошелек и драгоценности
Культурный минимум: молодежный театр пустил зрителей за кулисы
Волгоградец ограбил в Подмосковье офис микрозаймов
Сотрудники волгоградских предприятий смогут пройти бесплатные тренинги
Волгоградские ученые потратили на исследования два миллиарда рублей
«Подчищающая иммунизация»: 1 апреля волгоградцам сделают прививку от кори
Девочки 13 и 14 лет пропали в Волгограде две недели назад
Волгоградская ОПГ поставляла краденные бронежилеты за рубеж
Рынок в центре Волгограда станет больше на 800 квадратных метров
БТР и «Урал»: волгоградская УК похвасталась перед главой района бронетехникой
Расплатились за машину: 20-летним фальшивомонетчикам из Волгограда грозит по 8 лет тюрьмы
В Волгограде хирург впервые провел операцию в экзоскелете
Убийство на почве ревности: астраханец свернул шею любимой и сжег ее тело
Первенство России по рукопашному бою впервые пройдет в Волгограде
Комитет природных ресурсов наказали за разглашение персональных данных предпринимателей
Борис Изгаршев спрятал от государства 114 миллионов рублей
На юбилее Волжского выступит Дима Билан
Волгоград в числе самых курящих городов России
Тройное сальто: жуткая авария под Астраханью попала на видео
Все по сто рублей: Ротор открыл продажу билетов на игру с Балтикой
Весна - время бесплатной диагностики ходовой