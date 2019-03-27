2019-03-27T09:09:01+03:00
Экономика

Сотрудники волгоградских предприятий смогут пройти бесплатные тренинги

В регионе стартует нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
Светлана КИРИЛЛОВА
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Предприятиям обещают реальную помощь.Предприятиям обещают реальную помощь.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоградской области запускают национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он будет действовать до 2024 года, и уже в 2019-м к нему присоединятся 17 средних и крупных предприятий региона. Всего же за время существования программы под ее действие попадут более 90 организаций области. Получившие помощь предприятия смогут поднять производительность труда более чем на 100%, понизить себестоимость продукции и улучшить свою конкурентоспособность.

Хорошая новость для сотрудников таких организаций заключается в том, что служащие смогут пройти бесплатные обучающие программы и принять участие в тренингах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, для работы нацпроекта в регионе выделят 265 миллионов рублей. Предприятия-участники смогут получить бесплатные консультации и целевые займы на льготных условиях. «Единым окном» станет региональный центр компетенций, который откроется во втором квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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