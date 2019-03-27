Волгоградские ученые потратили на исследования два миллиарда рублей
Обычно сфера науки далека от обыденной жизни. Мы редко задумываемся, каким образом появляются новые лекарства или новый поливочный водопровод. Над их созданием трудятся много людей. Развивается наука и в Волгоградской области Волгоградстат подсчитал, что в этой сфере занято 3 400 человек в 43 организациях (научно-исследовательских институтах, лабораториях). Причем тратится на разработки вроде бы не мало. 4 миллиарда рублей – цифра за прошлый год. Это чуть выше, чем в 2017 году. Из этих денег 23,5 процентов выделил федеральный бюджет. Все остальное в основном собственные средства организаций, часть дает областная казна.
Но бюджетные средства сейчас выделяют не просто так, а только под конкретные проекты, которые еще должны выиграть грант. Так что ученым надо еще сильно постараться, чтобы выбить под гениальные исследования деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU