Волгоградские ученые потратили на исследования два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-27T08:41:45+03:00

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Обычно сфера науки далека от обыденной жизни. Мы редко задумываемся, каким образом появляются новые лекарства или новый поливочный водопровод. Над их созданием трудятся много людей. Развивается наука и в Волгоградской области Волгоградстат подсчитал, что в этой сфере занято 3 400 человек в 43 организациях (научно-исследовательских институтах, лабораториях). Причем тратится на разработки вроде бы не мало. 4 миллиарда рублей – цифра за прошлый год. Это чуть выше, чем в 2017 году. Из этих денег 23,5 процентов выделил федеральный бюджет. Все остальное в основном собственные средства организаций, часть дает областная казна.

Но бюджетные средства сейчас выделяют не просто так, а только под конкретные проекты, которые еще должны выиграть грант. Так что ученым надо еще сильно постараться, чтобы выбить под гениальные исследования деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU