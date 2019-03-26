2019-03-26T20:39:18+03:00
Здоровье

«Подчищающая иммунизация»: 1 апреля волгоградцам сделают прививку от кори

Вакцинация бесплатна, она проходит во всех поликлиниках города
Юлия Данильченко
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1 апреля волгоградцам предлагают сделать прививку от кори. «Подчищающая иммунизация» совершенно бесплатна, сделать ее можно в любой поликлинике города-героя. В областном Роспотребнадзоре напоминают: вакцина создает хороший иммунитет от страшной болезни.

Лекарства уже поступили в Волгоград, закуплены они были за счет федеральной казны. Терапевты и педиатры объясняют пациентам необходимость вакцинации, чтобы снизить число отказов и, как следствие, несчастных случаев.

- Иммунизация против кори проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослые до 35 лет, декретированные контингенты до 55 лет также должны быть привиты, - рассказали КП-Волгоград в областном ведомстве. - Не отказывайтесь от проведения профилактических прививок себе и своим детям, проявите заботу о здоровье и качестве своей жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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