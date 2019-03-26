2019-03-26T20:10:35+03:00
Общество

Девочки 13 и 14 лет пропали в Волгограде две недели назад

Полицейские и волонтеры ищут школьниц из Жилгородка
Юлия Данильченко
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Фото «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей»Фото «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей»
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Тринадцатилетняя Настя Шепелькова ушла из дома 14 марта, а четырнадцатилетняя Наташа Грянченко на три дня позже. Обе девочки жили в Жилгородке в Дзержинском районе Волгограда. И обе пропали внезапно. К поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры-поисковики.

Фото «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей»

Фото «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей»

У Насти на щеке шрам, она невысокая, худенькая, светлые волосы до плеч. С собой девушка взяла черную сумку. Одета она была в белую короткую куртку, черно-белую рубашку и кроссовки. Наташа выглядит на шестнадцать, у нее короткие черные волосы, среднее телосложение и рост. На ней был пиджак темного цвета, клетчатый шарф, белые кроссовки и джинсы.

Волонтеры волгоградской региональной общественной организации «ВолгоСпас - Поиск пропавших детей» обращается к всем, кто обладает важной информацией. Ее можно сообщить но номерам: 8(905)397-94-56 или полиции: 8(969)655-91-45, 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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