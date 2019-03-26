Волгоградская ОПГ поставляла краденные бронежилеты за рубеж

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-26T19:01:46+03:00

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Уголовное дело в отношении пятерых членов ОПГ скоро рассмотрят в суде. Заместитель Волгоградского транспортного прокурора уже утвердил обвинительное заключение в отношении москвичей и волгоградцев, которые вошли в группировку.

Следствие выяснило, что с 2013 по 2017 года банда воровала из воинских частей бронежилеты. Сумма похищенного составила более 3,5 миллионов рублей.

- С целью совершения преступлений ими были арендованы складское помещение в Волгограде и гаражный бокс в Павловском Посаде Московской области, где хранилось похищенное, - Рассказали КП-Волгоград в Южной транспортной прокуратуре.

Снаряжение переправляли за границу, поэтому одна из статей, возбужденная в отношении мужчин – «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вооружения». Еще они ответят за предпринимательство без лицензии.

Каждому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU