2019-03-26T18:41:08+03:00
Общество

Рынок в центре Волгограда станет больше на 800 квадратных метров

Большую пристройку отремонтируют и подключат отопление
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы мэрии.Фото пресс-службы мэрии.
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Новая жизнь у Центрального рынка Волгограда началась в 2017-ом, когда он перешел в руки муниципалитета. С тех пор власти вкладывают в предприятие деньги, чтобы не просто расширить площадь и отремонтировать, но и помогают бизнесменам работать напрямую, без посредников. В ближайших планах привести в порядок трехэтажную пристройку со стороны улицы Советской, которая много лет пустовала.

Рабочие приведут объект в порядок и после отопительного сезона начнут реконструкцию котельной. Общая площадь, на которую увеличится рынок – 800 квадратных метров.

- В этом году преобразится и внешняя часть мясного корпуса, ремонт которого начался еще в прошлом году с внутреннего переустройства помещения, что позволило расширить торговое пространство. В ходе реконструкции обновлены также системы кондиционирования и вентиляции воздуха, – добавили КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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