БТР и «Урал»: волгоградская УК похвасталась перед главой района бронетехникой

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-26T18:13:31+03:00

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По достоинству шутку, адресованную главе администрации Красноармейского района Антону Конину, оценят компетентные органы. Как рассказал чиновник на своей страничке в Facebook, управляющая компания «Дом Сервис Красноармейский» в официальной форме отчиталась, что на балансе организации числятся танк Т-72, БТР 80, БРДМ.

- Шутники порою шутят над собой. Сегодня с умилением прочитал ответ одной из управляющих жилым фондом организаций на наш запрос, касающийся обязательного учета специализированной техники в военкомате, с ее директивной мобилизацией в период военного времени. Стандартная, вроде бы, рутинная работа наших специалистов по мобилизационному учету, которая продолжается не первый год. Но умеют люди удивлять своими отписками! Что же, смеётся тот, кто смеётся последним. Опус без стеснения прилагаю на всеобщее обозрение, - с долей иронии прокомментировал Антон Конин.

Коммунальщики добавили, что вся бронетехника находится в стопроцентной готовности. Руководство шутку оценило, но обещало разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU