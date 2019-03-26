Расплатились за машину: 20-летним фальшивомонетчикам из Волгограда грозит по 8 лет тюрьмы
Прокуратура передала дело в суд
Сделка купли-продажи автомобиля «ВАЗ» состоялась 3 августа 2018 года. Волгоградец, продавший «семерку» за 20 тысяч рублей, и предположить не мог, что его наглым образом обманули. Как только он пришел в магазин и расплатился полученным купюрами, продавец ошарашил: деньги фальшивые.
Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка оперативно нашли подозреваемых. Ими оказались двое 20-летних друзей. В отношении мошенников возбудили уголовное дело по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ».
- Впоследствии молодые люди были задержаны сотрудниками полиции, а автомашина возвращена прежнему владельцу. Вину в содеянном мужчины признали в полном объеме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, прокомментировала КП-Волгоград старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрят в Советском районном суде Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU