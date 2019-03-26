2019-03-26T20:25:01+03:00
Общество

В Волгограде хирург впервые провел операцию в экзоскелете

Конструкция очень облегчает недюжинный труд врачей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Об уникальном изобретении волгоградских ученых – экзоскелетах – слава шагнула уже далеко за пределы России. Этот аппарат дает возможность двигаться деткам с нарушениями двигательных функций. «Крылья» экзоскелета практически заменяют плохо подвижные руки. Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, заслуженный деятель науки РФ профессор Александр Воробьев был одним из авторов-разработчиков.

Сегодня, 26 марта, врач-эндохирург, находясь в экзоскелете, провел операцию. Испытание прошло успешно.

Вы спросите: «Зачем самому хирургу использовать экзоскелет при работе?» Ответ прост: чтобы снизить нагрузку на позвоночник и руки врача. Не секрет, что хирурги часто проводят у операционного стола по пять, а иногда и по десять часов подряд. От длительного напряжения и нахождения в одной позу мышцы сильно болят. Буквально отекают. Экзоскелет облегчает нагрузку и значительно снимает напряжение. Волгоградские ученые уверены, что эта технология – большой прорыв в медицине, и однозначно будет востребована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Подчищающая иммунизация»: 1 апреля волгоградцам сделают прививку от кори
Девочки 13 и 14 лет пропали в Волгограде две недели назад
Волгоградская ОПГ поставляла краденные бронежилеты за рубеж
Рынок в центре Волгограда станет больше на 800 квадратных метров
БТР и «Урал»: волгоградская УК похвасталась перед главой района бронетехникой
Расплатились за машину: 20-летним фальшивомонетчикам из Волгограда грозит по 8 лет тюрьмы
Убийство на почве ревности: астраханец свернул шею любимой и сжег ее тело
Первенство России по рукопашному бою впервые пройдет в Волгограде
Комитет природных ресурсов наказали за разглашение персональных данных предпринимателей
Борис Изгаршев спрятал от государства 114 миллионов рублей
На юбилее Волжского выступит Дима Билан
Волгоград в числе самых курящих городов России
Тройное сальто: жуткая авария под Астраханью попала на видео
Все по сто рублей: Ротор открыл продажу билетов на игру с Балтикой
Весна - время бесплатной диагностики ходовой