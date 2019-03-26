В Волгограде хирург впервые провел операцию в экзоскелете

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-26T20:25:01+03:00

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Об уникальном изобретении волгоградских ученых – экзоскелетах – слава шагнула уже далеко за пределы России. Этот аппарат дает возможность двигаться деткам с нарушениями двигательных функций. «Крылья» экзоскелета практически заменяют плохо подвижные руки. Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, заслуженный деятель науки РФ профессор Александр Воробьев был одним из авторов-разработчиков.

Сегодня, 26 марта, врач-эндохирург, находясь в экзоскелете, провел операцию. Испытание прошло успешно.

Вы спросите: «Зачем самому хирургу использовать экзоскелет при работе?» Ответ прост: чтобы снизить нагрузку на позвоночник и руки врача. Не секрет, что хирурги часто проводят у операционного стола по пять, а иногда и по десять часов подряд. От длительного напряжения и нахождения в одной позу мышцы сильно болят. Буквально отекают. Экзоскелет облегчает нагрузку и значительно снимает напряжение. Волгоградские ученые уверены, что эта технология – большой прорыв в медицине, и однозначно будет востребована.

ИСТОЧНИК KP.RU