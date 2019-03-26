2019-03-26T17:13:20+03:00
Происшествия

Убийство на почве ревности: астраханец свернул шею любимой и сжег ее тело

Скоро мужчина предстанет перед судом
Юлия Данильченко
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Жестокое убийство произошло еще 1 августа 2018 года в Астраханской области. 66-летний местный житель признался в расправе над возлюбленной. Он объяснил свой поступок тем, что жутко ревновал женщину к другим.

Свое преступление подозреваемый спланировал: он подготовил канистру с бензином, затем приехал к жертве домой и предложил прокатиться.

- Мужчина вывез потерпевшую в степную зону в районе г. Ахтубинска, где сломал ей шею. С целью сокрытия следов преступления он облил тело женщины бензином и поджег. Тело потерпевшей было обнаружено пастухами 3 августа, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следователи собрали достаточно доказательств его вины. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и вскоре убийца предстанет перед судом. Ему грозит немалый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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