Первенство России по рукопашному бою впервые пройдет в Волгограде

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-26T15:15:37+03:00

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Впервые в Волгограде пройдет первенство России по рукопашному бою. Приедут на соревнования около тысячи лучших бойцов из разных уголков страны. А сборная волгоградской области будет самой многочисленной. Защищать честь региона на турнире будут 96 ребят. Соревнования будут идти четыре дня в легкоатлетическом манеже ВГАФК (пр. Ленина, 78). Спортсмены поборются за награды с 27 по 30 марта 2019 года. Торжественное открытие первенства состоится 28 марта в 15 часов. Волгоградцев приглашают на трибуны – поддержать земляков.

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, волгоградские спортсмены надеются не раз взойти на пьедестал почета. К тому в сборной региона - победители первенства мира 2018 года Ибрагим Аббазов и Михаил Исаенко.

27 марта приезжие спортсмены в 10 утра отправятся на Мамаев курган, а с 13 часов начнутся предварительные поединки. 28 марта с 10 до 15 часов пройдут поединки спортсменов от 18 до 21 года. В 16.00 будут соревноваться ребята 14-15 лет, они же продолжат с 10 утра 29 марта. А в 16 часов за награды поборются бойцы 16-17 лет. В завершающий день соревнований 30 марта также запланированы поединки среди спортсменов 16-17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU