2019-03-26T15:15:37+03:00
Спорт

Первенство России по рукопашному бою впервые пройдет в Волгограде

Тысяча лучших бойцов страны приедут на соревнования
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Фото: Юлия ДобижиФото: Юлия Добижи
Изменить размер текста:

Впервые в Волгограде пройдет первенство России по рукопашному бою. Приедут на соревнования около тысячи лучших бойцов из разных уголков страны. А сборная волгоградской области будет самой многочисленной. Защищать честь региона на турнире будут 96 ребят. Соревнования будут идти четыре дня в легкоатлетическом манеже ВГАФК (пр. Ленина, 78). Спортсмены поборются за награды с 27 по 30 марта 2019 года. Торжественное открытие первенства состоится 28 марта в 15 часов. Волгоградцев приглашают на трибуны – поддержать земляков.

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, волгоградские спортсмены надеются не раз взойти на пьедестал почета. К тому в сборной региона - победители первенства мира 2018 года Ибрагим Аббазов и Михаил Исаенко.

27 марта приезжие спортсмены в 10 утра отправятся на Мамаев курган, а с 13 часов начнутся предварительные поединки. 28 марта с 10 до 15 часов пройдут поединки спортсменов от 18 до 21 года. В 16.00 будут соревноваться ребята 14-15 лет, они же продолжат с 10 утра 29 марта. А в 16 часов за награды поборются бойцы 16-17 лет. В завершающий день соревнований 30 марта также запланированы поединки среди спортсменов 16-17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Подчищающая иммунизация»: 1 апреля волгоградцам сделают прививку от кори
Девочки 13 и 14 лет пропали в Волгограде две недели назад
Волгоградская ОПГ поставляла краденные бронежилеты за рубеж
Рынок в центре Волгограда станет больше на 800 квадратных метров
БТР и «Урал»: волгоградская УК похвасталась перед главой района бронетехникой
Расплатились за машину: 20-летним фальшивомонетчикам из Волгограда грозит по 8 лет тюрьмы
В Волгограде хирург впервые провел операцию в экзоскелете
Убийство на почве ревности: астраханец свернул шею любимой и сжег ее тело
Комитет природных ресурсов наказали за разглашение персональных данных предпринимателей
Борис Изгаршев спрятал от государства 114 миллионов рублей
На юбилее Волжского выступит Дима Билан
Волгоград в числе самых курящих городов России
Тройное сальто: жуткая авария под Астраханью попала на видео
Все по сто рублей: Ротор открыл продажу билетов на игру с Балтикой
Весна - время бесплатной диагностики ходовой