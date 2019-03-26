2019-03-26T15:08:37+03:00
Общество

Комитет природных ресурсов наказали за разглашение персональных данных предпринимателей

Волгоградские чиновники разметили их вместе с планами проверок
Екатерина МАЛИНИНА
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Персональные данные находились в общем доступе.Персональные данные находились в общем доступе.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Планы проверок все контролирующие органы и ведомства должны публиковать в открытых источниках у себя на сайтах. Таков закон. И чиновники данную процедуру исполняют достаточно исправно. Правда, некоторые, при этом малость перестарались. Комитет природных ресурсов Волгоградской области вместе с обязательной информации разместил и персональные данные юридических и индивидуальных лиц. В документе указаны сведения о конкретных людях с адресами, где они живут.

После проверки Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры документ убрали. Но сотрудники комитета никак не могли разобраться, кто же должен отвечать за эту ошибку.

Они представляли недостоверные ведения об ответственном должностном лице и давали противоречивые объяснения. За правонарушение вынесли постановление о возбуждении административного производства. Мировой суд назначил виновному сотрудников штраф 10 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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