Борис Изгаршев спрятал от государства 114 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-26T14:53:18+03:00

Его будут судить за уклонение от уплаты налогов

Изменить размер текста: A A

Бюджет живет налогами. Поэтому наполняемость казны напрямую зависит от того, сколько специализированные органы соберут с предприятий отчислений. Некоторые умудряются уйти от этой обязательной процедуры и потом отвечают перед законом. Волгоградский прокурор подписал обвинительное заключение по делу об уклонении уплаты налогов на 114 миллионов рублей.

Следователи выяснили, что директор "Пивовара" Борис Изгаршев с помощью своего юриста предоставил в 2015 году налоговую декларацию с неверными данными. В документах он резко занизил объемы проданной продукции. Также выдуманными оказались сведения о покупке двуокиси углерода у двух волгоградских фирм.

Имея задолженность по налогам в 2017 году, руководитель продолжал платить контрагентам.

- Свою вину ни юрист, ни сам владелец компании не признают. Но собранных СУ СК по Волгоградской области доказательств достаточно для рассмотрения в суде, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU