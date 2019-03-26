На юбилее Волжского выступит Дима Билан

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-26T14:48:51+03:00

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Волжский активно готовится отметить 65-летие города. Основные праздничные мероприятия пройдут 27 и 28 июля. Для жителей города приготовили много сюрпризов, приедут и звездные гости. Так, хедлайнером гала-концерта станет Дима Билан. Об этом сегодня рассказал председатель регионального комитета по культуре Владимир Попков.

Напомним, волгоградцы ждали Билана к себе на 8 марта. В этот день у него был запланирован концерт в нашем городе. Но из-за болезни певец не приехал, объявив, что перенес встречу на осень И вот сюрприз – он приедет в Волжский 28 июля.

Наш город-спутник к своему 65-летию вообще готовится основательно. В этом году здесь модернизируют ряд больниц, капитально отремонтируют дороги, в том числе магистраль на мосту Волжской ГЭС. К празднованию юбилея приведут в порядок десятки общественных территорий, обновят парк культуры и отдыха «Волжский» и здание ДК «Октябрь», где 27 июля состоится торжественное собрание.

Празднование завершится 28 июля красочным фейерверком. Но работы по благоустройству в городе обещают продолжить и после.

ИСТОЧНИК KP.RU