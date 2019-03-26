2019-03-26T13:41:48+03:00
Общество

Волгоград в числе самых курящих городов России

Мы чуть-чуть отстали от Москвы и оставили далеко позади Питер
Светлана КИРИЛЛОВА
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Минздрав продолжает напоминать, что курение опасно для вашего здоровья.Минздрав продолжает напоминать, что курение опасно для вашего здоровья.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В ноябре 2018 независимое агентство «ZOOM MARKET» провело среди россиян исследование, чтобы выявить самые «дымящие» города страны. Опрошенные должны были дать три честных ответа: курят ли они сами и члены их семей, а также приходилось ли им курить раньше. В итоге среди 20 городов Волгоград занял совсем не почетное четвертое место.

Надо отметить, что совсем уж серьезно к таким исследованиям относиться не стоит из-за их небольшого охвата. И мы можем смело сказать, что «мы не такие». Но факт остается фактом: сотрудники агентства поговорили с респондентами от 23 до 76 лет и получили 2600 ответов (это на 20 городов). Первая тройка самых курящих городов выглядит следующим образом: Брянск, Москва и Краснодар. За деревянной медалью Волгограда следует замыкающий «никотиновую пятерку» Иваново.

Отрадно, что культурная столица страны хоть и попала в список, но все-таки оказалась только на 13 месте. 20 место и гордое звание самого некурящего (среди опрошенных) города России эксперты присудили Казани.

Полный рейтинг городов:

Брянск

Москва

Краснодар

Волгоград

Иваново

Челябинск

Ростов-на-Дону

Воронеж

Пермь

Тамбов

Иркутск

Саратов

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Самара

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Казань

ИСТОЧНИК KP.RU

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