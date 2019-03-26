Волгоград в числе самых курящих городов России
В ноябре 2018 независимое агентство «ZOOM MARKET» провело среди россиян исследование, чтобы выявить самые «дымящие» города страны. Опрошенные должны были дать три честных ответа: курят ли они сами и члены их семей, а также приходилось ли им курить раньше. В итоге среди 20 городов Волгоград занял совсем не почетное четвертое место.
Надо отметить, что совсем уж серьезно к таким исследованиям относиться не стоит из-за их небольшого охвата. И мы можем смело сказать, что «мы не такие». Но факт остается фактом: сотрудники агентства поговорили с респондентами от 23 до 76 лет и получили 2600 ответов (это на 20 городов). Первая тройка самых курящих городов выглядит следующим образом: Брянск, Москва и Краснодар. За деревянной медалью Волгограда следует замыкающий «никотиновую пятерку» Иваново.
Отрадно, что культурная столица страны хоть и попала в список, но все-таки оказалась только на 13 месте. 20 место и гордое звание самого некурящего (среди опрошенных) города России эксперты присудили Казани.
Полный рейтинг городов:
Брянск
Москва
Краснодар
Волгоград
Иваново
Челябинск
Ростов-на-Дону
Воронеж
Пермь
Тамбов
Иркутск
Саратов
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Самара
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Казань
ИСТОЧНИК KP.RU