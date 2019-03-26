2019-03-26T13:09:17+03:00
Происшествия

Тройное сальто: жуткая авария под Астраханью попала на видео

Водитель выжил после нескольких переворотов
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Очевидцы помогли водителю выбраться из покореженного авто.Очевидцы помогли водителю выбраться из покореженного авто.
Изменить размер текста:

Сложно смотреть это видео без эмоциональных - «ничего себе», «вот это жуть». На записи видеорегистратора видно, как красная машина съезжает с дороги на обочину, а затем в кювет. Иномарка переворачивается в воздухе несколько раз. Во все стороны летят комья грязи и сухой травы. Затем машина приземляется.

Как рассказал очевидец аварии, все произошло в 16-12 на трассе Нариманов-Астрахань, ближе к областному центру. Все водители, оказавшиеся в тот момент на дороге, бросились на помощь. Многие не верили, что в авто кто-то выжил. Но водитель был в сознании. Ему помогли выбраться из покореженной Suzuki. Он был в шоке, Но ни одного перелома, ни серьезных ушибов у него не было. Поэтому приехавшие сотрудники ГИБДД оформили аварию как мелкую, без пострадавших. От госпитализации мужчина отказался.

Тройное сальто машины под Астраханью: водитель выжил.

Скорее всего, водитель заснул за рулем, или ему стало плохо с сердцем.

- Если бы он шел на обгон справа, то пытался бы затормозить, когда стал съезжать на обочину. Но он скорость не сбрасывал. Видимо, просто заснул, - рассказывает Вячеслав.

Деревья чуть смягчили удар. Но удивительно, что обошлось без серьезных последствий. Водитель может праздновать второй день рождения.

Машина выдержала перевороты, сохранив водителю жизнь.

Машина выдержала перевороты, сохранив водителю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комитет природных ресурсов наказали за разглашение персональных данных предпринимателей
Борис Изгаршев спрятал от государства 114 миллионов рублей
На юбилее Волжского выступит Дима Билан
Волгоград в числе самых курящих городов России
Все по сто рублей: Ротор открыл продажу билетов на игру с Балтикой
Весна - время бесплатной диагностики ходовой
Охота на нелегалов: в Волгограде задержали еще 14 мигрантов
В Волгоградской области на карантин по ОРВИ закрыта одна школа
Высокие технологии: два волгоградца вскрывали дорогие иномарки с помощью сканера
На юге Волгограда пожилой водитель потерял по дороге бабушку-пассажира
Под Волгоградом водитель иномарки протаранил три машины и сбил пешехода
17 ярмарок откроют в Волгограде
В Астрахани на пожаре погибла супружеская пара
Ребенок попал под поезд на юге Волгограда
С 1 апреля в Волгограде открывает свои двери музей тепла
В Волгограде нелегального перевозчика оштрафовали почти на миллион рублей
На ВолГУ столкнулись пять машин – собралась огромная пробка
Автомобилист отсудил у чиновников 235 тысяч рублей за яму трехлетней давности
В Волгоград зачастили хитмейкеры: в местных клубах зажгли Леша Свик и Elvira T
Волжанка порезала себе ноги, чтобы обвинить в этом приятеля
В Волгограде начала разрушаться детская площадка в новом парке «Сказка»
В Волгограде жилинспектор заплатит полумиллионный штраф за взяточничество
В Волгограде двух подружек посадили за шесть банок икры
Ночью снег, утром туман: волгоградских водителей предупреждают о непогоде
В центре Волгограда после зимы открывают розы
В Серафимовиче хотят построить «Жемчужину Дона», а в Котово парк «Раздолье»