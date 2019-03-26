Тройное сальто: жуткая авария под Астраханью попала на видео
Сложно смотреть это видео без эмоциональных - «ничего себе», «вот это жуть». На записи видеорегистратора видно, как красная машина съезжает с дороги на обочину, а затем в кювет. Иномарка переворачивается в воздухе несколько раз. Во все стороны летят комья грязи и сухой травы. Затем машина приземляется.
Как рассказал очевидец аварии, все произошло в 16-12 на трассе Нариманов-Астрахань, ближе к областному центру. Все водители, оказавшиеся в тот момент на дороге, бросились на помощь. Многие не верили, что в авто кто-то выжил. Но водитель был в сознании. Ему помогли выбраться из покореженной Suzuki. Он был в шоке, Но ни одного перелома, ни серьезных ушибов у него не было. Поэтому приехавшие сотрудники ГИБДД оформили аварию как мелкую, без пострадавших. От госпитализации мужчина отказался.
Тройное сальто машины под Астраханью: водитель выжил.
Скорее всего, водитель заснул за рулем, или ему стало плохо с сердцем.
- Если бы он шел на обгон справа, то пытался бы затормозить, когда стал съезжать на обочину. Но он скорость не сбрасывал. Видимо, просто заснул, - рассказывает Вячеслав.
Деревья чуть смягчили удар. Но удивительно, что обошлось без серьезных последствий. Водитель может праздновать второй день рождения.
Машина выдержала перевороты, сохранив водителю жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU