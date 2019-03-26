Все по сто рублей: Ротор открыл продажу билетов на игру с Балтикой

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-26T15:02:15+03:00

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Волгоградские болельщики славятся своим рвением и фанатизмом в поддержке любимой команды. И уже не раз доказывали свою преданность на матчах, устанавливая рекорды посещаемости на «Волгоград Арене». Вспомнить июльскую игру с «Лучом», когда на стадион пришло 30611 зрителей. Но разве для нас это предел?

- Волгоград, а не замахнуться ли нам на рекорд лучшей лиги мира? Мы подумали, что стадион, ставший победителем народного голосования за звание лучшей арены мира, просто обязан быть самым посещаемым в ФНЛ! Поэтому мы с радостью сообщаем, что все билеты на матч «Ротор» - «Балтика» будут по сто рублей, - заявляют в пресс-службе клуба.

Напомним, 7 апреля в рамках 29-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» принимает на «Волгоград Арене" калининградскую «Балтику». Начало - в 14.00.

Первая встреча клубов (в сентябре 2018-го) завершилась ничьей – 1:1. Сейчас калининградцы находятся в зоне вылета – на 16 месте, а сине-голубые после двух побед поднялись на 14-ю позицию в турнирной таблице. Так что у волгоградцев есть все шансы на еще одну, уже рекордную победу.

- Сине-голубых ожидает важный матч и команда нуждается в твоей поддержке! Успей занять свое место на "Волгоград Арене"! Приходи на стадион и гони команду вперед! Мы ждем тебя! Побьем рекорд посещаемости! – зазывают болельщиков в клубе.

Билеты уже в продаже. Еще раз – все билеты по сто рублей!

- Да! И еще одна фишка: купите 5 билетов на этот матч в официальных точках продаж Кассир.ру и шестой билет вы получите бесплатно, - радуют в клубе.

(Акция не распространяется на билеты категории Skybox)

СПРАВКА

Купить билеты на матч «Ротор» - «Балтика» можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2, Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11;

- ТРЦ Акварель, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Мармелад, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б.

В этих точках можно приобрести билеты без сервисного сбора.

При покупке билетов в розницу через интернет будет взиматься сервисный сбор в размере 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU