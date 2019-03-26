2019-03-26T12:12:34+03:00
Авто

Весна - время бесплатной диагностики ходовой

В сервисном центре А.С.-Авто ждут владельцев автомобилей марки KIA старше 3-х лет
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Уважаемые клиенты! Приглашаем вас пройти бесплатную диагностику ходовой части для автомобилей марки KIA старше 3-х лет с 15 марта по 15 апреля 2019 года с 08.30-20.30.

Ждем Вас ежедневно с 08.30-20.30 в сервисном центре А.С.-Авто по адресу: г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265-436.

Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе и другими акционными предложениями, действующими в сервисном центре А.С.-Авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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