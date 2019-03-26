Охота на нелегалов: в Волгограде задержали еще 14 мигрантов

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-26T11:48:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением тепла в Волгоградскую область потянулся поток мигрантов из стран ближнего зарубежья. Чаще всего они едут работать на полях, вот только не все оформляют необходимые документы и разрешения. Поэтому сегодня усилили контроль за иностранцами. Правоохранители проводят массовые рейды, как в Волгограде, так и в районах города (с выездом на поля и в тепличные хозяйства). Утром 26 марта очередную проверку сотрудники отдела иммиграционного контроля регионального Главка провели на оптово-розничном рынке в Дзержинском районе.

- Проверили 40 иностранцев. 14 мигрантов доставили в отделение полиции для установления законности нахождения на территории России. Выяснилось, что трое из них уже нарушили сроки пребывания в стране, а значит, нарушили законодательство. Теперь им грозит немаленький штраф. Кроме того, их выдворят из России, ограничив право въезда обратно, - поясняют в ГУ МВД по региону. – Оштрафуют и собственников жилья, где были зарегистрированы эти нелегалы.

Напомним, в минувшие выходные почти сотню мигрантов задержали в Иловлинском районе Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU