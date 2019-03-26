В Волгоградской области на карантин по ОРВИ закрыта одна школа

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-26T11:24:23+03:00

Еще в двух школах закрыты несколько классов

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Теперь уже точно можно сказать: пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области прошел. К 25 марту уровень заболеваемости составил 48,4 на 10 тысяч совокупного населения, что ниже эпидемического порога на 48%.

- По возрастным группам населения заболеваемости ниже эпидпорога: среди детей в возрасте 0-2 года на 59%, у детей 3-6 лет – ниже на 55%, в 7-14 лет – ниже на 39%, у лиц от 15 лет и старше на 44%, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Те вирусы, которые еще «гуляют» по области, они не гриппозной этиологии – риновирус, РС-вирус, метапневмовирус и другие. Такие данные предоставили «КП-Волгоград» в ведомстве.

При этом на прошлой неделе все-таки пришлось закрыть одну школу на карантин, чтобы не дать инфекции распространиться среди учеников. Еще в двух школах временно отправили по домам пятиклашек (в Иловлинском и Среднеахтубинском районах).

Несмотря на снижение числа заболевших ОРВИ в регионе, специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют при появлении первых симптомов сразу обращаться за медпомощью и не заниматься самолечепнием! И одевайтесь по погоде: весна все-таки капризное время года.

ИСТОЧНИК KP.RU