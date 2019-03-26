2019-03-26T11:21:13+03:00
Происшествия

Высокие технологии: два волгоградца вскрывали дорогие иномарки с помощью сканера

Уроженцы Грузии за секунды «обыскивали» машины
Екатерина МАЛИНИНА
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У воров нашли деньги и сам сканер.У воров нашли деньги и сам сканер.Фото: УМВД по Астраханской области
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В Астрахань двое уроженцев Грузии приехали из Волгограда на такси. Двое мужчин первым делом стали присматриваться к дорогим машинам. Одну из них «Toyota Land Cruiser 200» приметили в Кировском районе. За рулем была женщина. Дама как раз в этот день получила в банке кредит на развитие бизнеса – у предпринимательницы были свои сельхозугодия. Эти деньги она рассовала по всей машине: часть в бардачок, часть в сумку, часть под сидения. Впереди был рабочий день, и астраханка опасалась воров. Но воры оказались хитрее. Один из них проследовал за автоледи, когда та вышла из джипа, а второй остался у иномарки. Первый сканировал электронный ключи и передал информацию подельнику. А тот за одну минуту нашел в салоне все припрятанные деньги. Улов автоворов составил 157 тысяч рублей.

Снова «сканер» они применили, когда выследили «Toyota Highlander». За рулем был 33-летний мужчина. Он приехал в банк, оставил машину на парковке и зашел внутрь. Мужчина не заметил, что рядышком с ним шел настоящий джигит, который сканировал его автосигналку. Через пару минут водитель лишился 10 тысяч рублей, которые были у него в салоне.

Подозреваемых поймали по горячим следам. Преступление «поймали» в объектив видеокамеры возле банка.

Уроженцы Грузии с помощью сканера вскрывали дорогие иномарки.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц. В ближайшее время над волгоградцами начнется суд.

Уроженцы Грузии попались уже на втором преступлении. Фото: УМВД по Астраханской области

Уроженцы Грузии попались уже на втором преступлении.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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