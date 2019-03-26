2019-03-26T10:38:30+03:00
Происшествия

На юге Волгограда пожилой водитель потерял по дороге бабушку-пассажира

80-летняя старушка выпала из приоткрытой двери
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вечером 25 марта в больницу Волгограда привезли 80-летнюю бабушку с травмами. Как выяснили медики, ушибы она получила во время ДТП: она выпала из машины. Да-да, вы не ослышались. Случилось это в Красноармейском районе Волгограда. 62-летний водитель ехал на своем «Опель Астра» по проспекту Героев Сталинграда. Напротив дома № 50-А он резко повернул руль и машина накренилась в повороте. А дверь у пассажирки, которая находилась на переднем сидении, оказалась не заперта и распахнулась прямо на ходу. Бабушка, не удержавшись, выпала из машины на дорогу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

А 29-летнюю пассажирку «ВАЗ-21099» чуть не убил 38-летний водитель. Мужчина мчался по «Октябрьский-Шебалино» в Калачевском районе Волгоградской области, в какой-то момент не справился с управлением и машина улетела в кювет.

- Женщина получила травмы, и ее увезли в больницу с места ДТП, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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