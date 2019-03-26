2019-03-26T09:38:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель иномарки протаранил три машины и сбил пешехода

В больницу с места ДТП увезли 76-летнего мужчину
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Массовая авария произошла 25 марта в городе Михайловка Волгоградской области: сразу четыре машины всмятку, да еще и пешеход попал в это месиво. А все по вине 51-летнего водителя «Лифан Солано».

Мужчина на иномарке мчался по улице Миронова в сторону улицы Республиканской. Напротив дома №103 не справился с управлением и выехал на обочину по ходу движения. А там, на беду, стояла припаркованная «шестерка». Иномарка влетела в нее на полной скорости. От удара «ВАЗ-2106» отбросило на 76-летнего мужчину, который стоял рядом. А «Лифан» отбросило на встречную полосу движения, где он протаранил сначала «ВАЗ-2102», а затем еще «Ладу Веста».

- С места ДТП в больницу с травмами увезли пешехода, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

А в Дзержинском районе Волгограда в 23.00 сбили на пешеходном переходу 63-летнюю женщину. Случилось это напротив дома №16 по улице Восточно-Казахстанской. Причем водитель сбил пенсионерку и скрылся. Женщину увезли с травмами в больницу, а виновника аварии разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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