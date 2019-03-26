17 ярмарок откроют в Волгограде
В 2019 году в Волгограде будут работать 17 ярмарок и тематические базары. Ярмарочный сезон откроется с 1 апреля и продлится до 30 ноября. Работать площадки будут ежедневно. А пока на городских ярмарках готовятся к новому сезону. Владельцы благоустраивают и обновляют торговые места. По данным мэрии, в этом году волгоградцы смогут познакомиться и с продукцией новых предпринимателей и фермеров, с которыми сейчас заключают договоры. Всего на основных площадках города свою продукцию предложат более 1600 продавцов. Приоритет обещают дачникам и местным товаропроизводителям.
Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, обновили один из самых известных базаров в Ворошиловском районе на Елецкой, 2г. Здесь поставили новые стильные павильоны, вокруг скоро выложат тротуарную плитку. На площадке появятся санузлы, место сбора отходов, контрольные весы и многие другие удобства.
ЯРМАРКИ ВОЛГОГРАДА 2019
Красноармейский район
- ул. Плеханова, 3а.
Кировский район
- ул. Кирова, 100.
Советский район
- у автодороги «Новый Рогачик – учхоз «Горная поляна»,
- пос. Горьковский, на пересечении улиц Голубятникова и Волгоградской,
- на пересечении улиц Казахской и Новосибирской,
- пр. Университетский, 64 и 85г.
Ворошиловский район
- ул. Ардатовская, 29
- ул. Елецкая, 2г.
Дзержинский район
- ул. Шекснинская.
Краснооктябрьский район
- пересечение улиц Еременко и Пельше,
- северо-западнее пересечения проспекта Металлургов и Башкирской,
- пр. Ленина, 69 Б
- ул. Вершинина, 1.
Тракторозаводский район
- ул. 95-й Гвардейской,12а
- ул. Ополченская, 11а.
ИСТОЧНИК KP.RU