17 ярмарок откроют в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-26T10:41:38+03:00

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В 2019 году в Волгограде будут работать 17 ярмарок и тематические базары. Ярмарочный сезон откроется с 1 апреля и продлится до 30 ноября. Работать площадки будут ежедневно. А пока на городских ярмарках готовятся к новому сезону. Владельцы благоустраивают и обновляют торговые места. По данным мэрии, в этом году волгоградцы смогут познакомиться и с продукцией новых предпринимателей и фермеров, с которыми сейчас заключают договоры. Всего на основных площадках города свою продукцию предложат более 1600 продавцов. Приоритет обещают дачникам и местным товаропроизводителям.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, обновили один из самых известных базаров в Ворошиловском районе на Елецкой, 2г. Здесь поставили новые стильные павильоны, вокруг скоро выложат тротуарную плитку. На площадке появятся санузлы, место сбора отходов, контрольные весы и многие другие удобства.

ЯРМАРКИ ВОЛГОГРАДА 2019

Красноармейский район

- ул. Плеханова, 3а.

Кировский район

- ул. Кирова, 100.

Советский район

- у автодороги «Новый Рогачик – учхоз «Горная поляна»,

- пос. Горьковский, на пересечении улиц Голубятникова и Волгоградской,

- на пересечении улиц Казахской и Новосибирской,

- пр. Университетский, 64 и 85г.

Ворошиловский район

- ул. Ардатовская, 29

- ул. Елецкая, 2г.

Дзержинский район

- ул. Шекснинская.

Краснооктябрьский район

- пересечение улиц Еременко и Пельше,

- северо-западнее пересечения проспекта Металлургов и Башкирской,

- пр. Ленина, 69 Б

- ул. Вершинина, 1.

Тракторозаводский район

- ул. 95-й Гвардейской,12а

- ул. Ополченская, 11а.

ИСТОЧНИК KP.RU