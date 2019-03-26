В Астрахани на пожаре погибла супружеская пара

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-26T09:10:55+03:00

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Ночь с 25 на 26 марта выдалась в Астрахани трагичной: пожар унес две жизни. Сейчас следователи СУ СК по региону проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Тревожное сообщение о пожаре в частном доме по улице Сумгаитской Советского района Астрахани поступило на пульт диспетчера МЧС примерно в полночь. По вызову тут же выехали 2 спецмашины и 7 человек личного состава. Когда они прибыли на место, дом уже почти полностью был охвачен огнем: полыхали вещи, внутренняя отделка и кровля. Сорок минут пожарные боролись с огнем. Потушили только в 00.46. На пепелище обнаружили два тела: 60-летнего мужчины и его женщины

- Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

У волгоградских спасателей минувшие сутки тоже выдались горячими. Утром 25 марта тушили пожар в квартире двухэтажки в Камышине, который вспыхнул по вине курильщика. А вечером сгорел дотла дачный домик в СНТ «Здоровье Химика». Причем загорелся он не сам, и не по вине нерадивых хозяев. В ГУ МЧС по Волгоградской области считают, что дом подожгли. В сводке так и сказано: «причиной пожара стало занесение открытого источника огня неустановленным лицом».

ИСТОЧНИК KP.RU