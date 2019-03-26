Ребенок попал под поезд на юге Волгограда
Трагедией чуть не закончилась прогулка по железнодорожным путям на юге Волгограда для троих мальчишек. ЧП случилось в начале четвертого дня 25 марта 2019 на перегоне железной дороги между станциями Шпалопропитка и Татьянка в Красноармейском районе города. По предварительной информации, днем трое юных друзей гуляли по путям. При приближении грузового поезда один из них - 12-летний ребенок- не успел сойти с рельсов. Избежать столкновения не удалось. Железнодорожный состав сбил мальчика. Он получил серьезные травмы. Подростка на «скорой» увезли в детскую городскую больницу №7.
Следователи сейчас проводят процессуальную проверку. Они осмотрели место ЧП, опросили очевидцев.
- Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU